"Юнайтед" на последних секундах упустил победу против "Эвертона"
Гол дебютанта "Эвертона" Эйнсли Мэйтланд-Найлса на последних секундах лишил "Манчестер Юнайтед" победы в матче Премьер-Лиги на "Хилл Дикинсон" — 2:2.
Проданного в "Манчестер Сити" Илимана Ндиайе в стартовом составе "ирисок" заменил Бреннан Джонсон. Джек Грилиш и Эйнсли Мэйтланд-Найлс начали матч в запасе.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 5:2 над "Ипсвичем", но впервые в новом сезоне Премьер-Лиги в заявку попал Мейсон Маунт.
В самом начале матча на "Хилл Дикинсон" возникла продолжительная пауза, вызванная травмой Харри Магуайра, которому досталось по лицу после верховой борьбы с Тьерно Барри. Однако защитник гостей смог продолжить игру.
Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Бруну Фернандеш пробил по летящему мячу в штрафной — перекладина!
"Юнайтед" становился все увереннее, и на 22-й минуте Матеус Кунья нанес удар выше из опасной позиции внутри штрафной.
Продолжить в том же духе "дьяволы" не смогли, и ближе к концу первого тайма игра практически выравнялась. У "ирисок" Барри пробил головой мимо, а Джаррад Брантуэйт напряг Сенне Ламменса.
Но едва начался второй тайм, как счет был открыт. Бриан Мбемо неожиданно получил кучу свободного пространства, продвинулся вперед и пробил с границы штрафной площади — 0:1.
Открыв счет, гости отдали инициативу и сосредоточились на контратаках, благо соперник был вынужден раскрываться и искать ответный гол.
У хозяев мало что получались, однако они трудились в поте лица и на 83-й минуте были вознаграждены. Хейден Хакнки нашел на правом краю штрафной Тайрика Джорджа, а тот сильно пробил в ближний верхний угол ворот — 1:1.
Однако "Юнайтед" не стал с этим мириться. На 88-й минуте вышедший на замену Беньямин Шешко головой замкнул подачу Люка Шоу с левого фланга — 1:2.
А когда пять компенсированных минут уже истекли, дебютант Мэйтланд-Найлс великолепно пробил с дистанции — 2:2.
"Юнайтед" играл не самым выразительным образом после своего первого гола, поэтому ответный гол "Эвертона" во многом выглядел справедливым. "Дьяволы" нашли способ забить еще, но такой итог не был бы логичным.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
06.09.2026 18:00
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Последние комментарии:
У арсенала классное движение в атаке
У челси ни опорки как таковой без кайседо, просто ветер свищет, ни динамики в игре, никуя .
Такое, это уже не первый тур, а третий. Будто если бы физуза должна была быть лучше, то уже пора
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Судьи кстати пидорасы
Высоко поднятой ногой удар в голову это красная
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Поменяли одного клоуна на воротах на другого. Вальты енучие
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Арсенал жестко доминирует
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Каюшка по привычке проткнул шерстьси)
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Ничья будет нормальный резал - для чемпионства ЛФК!
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Не зря Арсенал Мартинеза продал.
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Играют в низкий блок, кай хаверц пешком проходит защиту и бьет
Бомжи е6аные, а не оборона
Кай хаверц блять...чувак с нулевой техникой
Просто мда
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Ебучка знатная конечно
Хаверц реально в прайме что ли)
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ХУяверц!
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Как же ебут пинсов
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Бля алонсобол какое-то дерьмо, если честно
Какой смысл играть от обороны, когда обороны нет
25-30 процентов владения и игра в куй пойми что, кайфы)
Понятно что проще в контры играть. Но не с этими увальнями в защите
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Винировая обезяна как всегда - грязь делае
Педро подарочек подсунул хозяевам , для затравки чтобы веселее было ! Бойня хорошая
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педю обоссали ЭХЕХЕ
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Блять, там блокировка вратаря очевидная. Даже если не офсайд, нужно было бы отменять
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Сука ахахахах
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хахахаха !!! отмена
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АХАХАХААХАХ
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в прошлом сезоне ни удалений, ни пенок против членсов. и сейчас тащат эту хуйню ггшную
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До кукарекались?
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