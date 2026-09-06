"Юнайтед" на последних секундах упустил победу против "Эвертона"

Гол дебютанта "Эвертона" Эйнсли Мэйтланд-Найлса на последних секундах лишил "Манчестер Юнайтед" победы в матче Премьер-Лиги на "Хилл Дикинсон" — 2:2.

Проданного в "Манчестер Сити" Илимана Ндиайе в стартовом составе "ирисок" заменил Бреннан Джонсон. Джек Грилиш и Эйнсли Мэйтланд-Найлс начали матч в запасе.



Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 5:2 над "Ипсвичем", но впервые в новом сезоне Премьер-Лиги в заявку попал Мейсон Маунт.



В самом начале матча на "Хилл Дикинсон" возникла продолжительная пауза, вызванная травмой Харри Магуайра, которому досталось по лицу после верховой борьбы с Тьерно Барри. Однако защитник гостей смог продолжить игру.



Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Бруну Фернандеш пробил по летящему мячу в штрафной — перекладина!



"Юнайтед" становился все увереннее, и на 22-й минуте Матеус Кунья нанес удар выше из опасной позиции внутри штрафной.



Продолжить в том же духе "дьяволы" не смогли, и ближе к концу первого тайма игра практически выравнялась. У "ирисок" Барри пробил головой мимо, а Джаррад Брантуэйт напряг Сенне Ламменса.



Но едва начался второй тайм, как счет был открыт. Бриан Мбемо неожиданно получил кучу свободного пространства, продвинулся вперед и пробил с границы штрафной площади — 0:1.



Открыв счет, гости отдали инициативу и сосредоточились на контратаках, благо соперник был вынужден раскрываться и искать ответный гол.



У хозяев мало что получались, однако они трудились в поте лица и на 83-й минуте были вознаграждены. Хейден Хакнки нашел на правом краю штрафной Тайрика Джорджа, а тот сильно пробил в ближний верхний угол ворот — 1:1.



Однако "Юнайтед" не стал с этим мириться. На 88-й минуте вышедший на замену Беньямин Шешко головой замкнул подачу Люка Шоу с левого фланга — 1:2.



А когда пять компенсированных минут уже истекли, дебютант Мэйтланд-Найлс великолепно пробил с дистанции — 2:2.



"Юнайтед" играл не самым выразительным образом после своего первого гола, поэтому ответный гол "Эвертона" во многом выглядел справедливым. "Дьяволы" нашли способ забить еще, но такой итог не был бы логичным.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче