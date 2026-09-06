"Юнайтед" на последних секундах упустил победу против "Эвертона"

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Гол дебютанта "Эвертона" Эйнсли Мэйтланд-Найлса на последних секундах лишил "Манчестер Юнайтед" победы в матче Премьер-Лиги на "Хилл Дикинсон" — 2:2.

Проданного в "Манчестер Сити" Илимана Ндиайе в стартовом составе "ирисок" заменил Бреннан Джонсон. Джек Грилиш и Эйнсли Мэйтланд-Найлс начали матч в запасе.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 5:2 над "Ипсвичем", но впервые в новом сезоне Премьер-Лиги в заявку попал Мейсон Маунт.

В самом начале матча на "Хилл Дикинсон" возникла продолжительная пауза, вызванная травмой Харри Магуайра, которому досталось по лицу после верховой борьбы с Тьерно Барри. Однако защитник гостей смог продолжить игру.

Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Бруну Фернандеш пробил по летящему мячу в штрафной — перекладина!

"Юнайтед" становился все увереннее, и на 22-й минуте Матеус Кунья нанес удар выше из опасной позиции внутри штрафной.

Продолжить в том же духе "дьяволы" не смогли, и ближе к концу первого тайма игра практически выравнялась. У "ирисок" Барри пробил головой мимо, а Джаррад Брантуэйт напряг Сенне Ламменса.

Но едва начался второй тайм, как счет был открыт. Бриан Мбемо неожиданно получил кучу свободного пространства, продвинулся вперед и пробил с границы штрафной площади — 0:1.

Открыв счет, гости отдали инициативу и сосредоточились на контратаках, благо соперник был вынужден раскрываться и искать ответный гол.

У хозяев мало что получались, однако они трудились в поте лица и на 83-й минуте были вознаграждены. Хейден Хакнки нашел на правом краю штрафной Тайрика Джорджа, а тот сильно пробил в ближний верхний угол ворот — 1:1.

Однако "Юнайтед" не стал с этим мириться. На 88-й минуте вышедший на замену Беньямин Шешко головой замкнул подачу Люка Шоу с левого фланга — 1:2.

А когда пять компенсированных минут уже истекли, дебютант Мэйтланд-Найлс великолепно пробил с дистанции — 2:2.

"Юнайтед" играл не самым выразительным образом после своего первого гола, поэтому ответный гол "Эвертона" во многом выглядел справедливым. "Дьяволы" нашли способ забить еще, но такой итог не был бы логичным.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче





Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2026 18:00

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Последние комментарии:




  1. dembo 06.09.2026 19:06 # dembo
    У арсенала классное движение в атаке

    У челси ни опорки как таковой без кайседо, просто ветер свищет, ни динамики в игре, никуя .
    Такое, это уже не первый тур, а третий. Будто если бы физуза должна была быть лучше, то уже пора

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  2. dembo 06.09.2026 19:02 # dembo
    Судьи кстати пидорасы

    Высоко поднятой ногой удар в голову это красная

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  3. gucman 06.09.2026 18:59 # gucman
    Поменяли одного клоуна на воротах на другого. Вальты енучие

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  4. ivan-tns 06.09.2026 18:57 # ivan-tns
    Арсенал жестко доминирует

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  5. redwhitegun 06.09.2026 18:57 # redwhitegun
    Каюшка по привычке проткнул шерстьси)

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  6. skychnie-oboi 06.09.2026 18:57 # skychnie-oboi
    Ничья будет нормальный резал - для чемпионства ЛФК!

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  7. christina-milian 06.09.2026 18:57 # christina-milian
    Не зря Арсенал Мартинеза продал.

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  8. dembo 06.09.2026 18:57 # dembo
    Играют в низкий блок, кай хаверц пешком проходит защиту и бьет

    Бомжи е6аные, а не оборона

    Кай хаверц блять...чувак с нулевой техникой

    Просто мда

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  9. gameboy 06.09.2026 18:56 # gameboy
    Ебучка знатная конечно

    Хаверц реально в прайме что ли)

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  10. kukuruzko 06.09.2026 18:56 # kukuruzko
    ХУяверц!

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  11. vlad17 06.09.2026 18:56 # vlad17
    Как же ебут пинсов

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  12. dembo 06.09.2026 18:54 # dembo
    Бля алонсобол какое-то дерьмо, если честно

    Какой смысл играть от обороны, когда обороны нет

    25-30 процентов владения и игра в куй пойми что, кайфы)

    Понятно что проще в контры играть. Но не с этими увальнями в защите

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  13. gidro-met 06.09.2026 18:48 # gidro-met
    Винировая обезяна как всегда - грязь делае

    Педро подарочек подсунул хозяевам , для затравки чтобы веселее было ! Бойня хорошая

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  14. narcot 06.09.2026 18:45 # narcot
    педю обоссали ЭХЕХЕ

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  15. kellborn 06.09.2026 18:44 # kellborn
    Блять, там блокировка вратаря очевидная. Даже если не офсайд, нужно было бы отменять

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  16. gameboy 06.09.2026 18:44 # gameboy
    Сука ахахахах

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  17. deman82 06.09.2026 18:44 # deman82
    хахахаха !!! отмена

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  18. akado 06.09.2026 18:44 # akado
    АХАХАХААХАХ

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  19. narcot 06.09.2026 18:43 # narcot
    в прошлом сезоне ни удалений, ни пенок против членсов. и сейчас тащат эту хуйню ггшную

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  20. gameboy 06.09.2026 18:43 # gameboy
    До кукарекались?

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