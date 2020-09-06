Терри предсказывает победу "Челси" над "Арсеналом"

Джон Терри Бывший капитан "Челси" Джон Терри дал прогноз на исход матча "синих" против "Арсенала" в Премьер-Лиге.

К воскресному матчу на "Эмирейтс" "Арсенал" и "Челси" подходят, одержав по две победы в новом сезоне Премьер-Лиги.

Терри чувствует, что от негатива, окружавшего "Челси" во второй половине прошлого сезона, не осталось и следа, и "синие" могут замахнуться на победу над действующим чемпионом.

"Думаю, первые два матча придадут парням лишь уверенности. Я в восхищении, фанаты "Челси" в восхищении. Игроки это почувствуют на поле. Если вы будете там перед матчем, насладитесь этим".

"Мы провели хорошее окно, и это будет большая проверка для нас. Определит ли этот матч наш сезон, если мы победим или проиграем? Нет, не определит".

"Но мы должны отнестись к ним ("Арсеналу") с уважением. Как я и говорил, у них действительно хорошая команда. Они способны забивать голы, они хороши в обороне и хороши в полузащите".

"Так что это будет тяжелая проверка, но первая настоящая проверка. Но важнее для нас то, что мы испытываем восхищение насчет этого, потому что мы были действительно хороши в первых двух матчах".

"Я ставлю на победу "Челси" со счетом 2:1. Я ставлю на то, что Жоао Педро и Коул Палмер забьют за "Челси", — цитирует Терри Evening Standard.





Метки Арсенал, Премьер-Лига, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2026 17:00

Количество просмотров Просмотров: 297

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  1. gucman 06.09.2026 17:31 # gucman
    Джон Терри - 1 ЛЧ

    Гейсенал - 0 ЛЧ

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  2. chelsea88 06.09.2026 17:30 # chelsea88
    Гомогуннеры кукарекают)

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  3. umbriaco 06.09.2026 17:24 # umbriaco
    Арс покажет кто чемпион

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  4. gameboy 06.09.2026 17:05 # gameboy
    Стульчак иди грей, эксперт ебаный

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