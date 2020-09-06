Терри предсказывает победу "Челси" над "Арсеналом"
Бывший капитан "Челси" Джон Терри дал прогноз на исход матча "синих" против "Арсенала" в Премьер-Лиге.
К воскресному матчу на "Эмирейтс" "Арсенал" и "Челси" подходят, одержав по две победы в новом сезоне Премьер-Лиги.
Терри чувствует, что от негатива, окружавшего "Челси" во второй половине прошлого сезона, не осталось и следа, и "синие" могут замахнуться на победу над действующим чемпионом.
"Думаю, первые два матча придадут парням лишь уверенности. Я в восхищении, фанаты "Челси" в восхищении. Игроки это почувствуют на поле. Если вы будете там перед матчем, насладитесь этим".
"Мы провели хорошее окно, и это будет большая проверка для нас. Определит ли этот матч наш сезон, если мы победим или проиграем? Нет, не определит".
"Но мы должны отнестись к ним ("Арсеналу") с уважением. Как я и говорил, у них действительно хорошая команда. Они способны забивать голы, они хороши в обороне и хороши в полузащите".
"Так что это будет тяжелая проверка, но первая настоящая проверка. Но важнее для нас то, что мы испытываем восхищение насчет этого, потому что мы были действительно хороши в первых двух матчах".
"Я ставлю на победу "Челси" со счетом 2:1. Я ставлю на то, что Жоао Педро и Коул Палмер забьют за "Челси", — цитирует Терри Evening Standard.
06.09.2026 17:00
Просмотров: 297
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Джон Терри - 1 ЛЧ
Гейсенал - 0 ЛЧ
(ответить)
Гомогуннеры кукарекают)
(ответить)
Арс покажет кто чемпион
(ответить)
Стульчак иди грей, эксперт ебаный
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий