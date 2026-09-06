"Юнайтед" продолжает переговоры по Луису Пейджу
"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Лестера" Луис Пейджа.
"Юнайтед" надеялся купить Пейджа еще в заключительный день летнего трансферного окна. Луис мог бы стать четвертым приобретением "красных дьяволов" в полузащиту этим летом.
И хотя два клуба не успели договориться по 18-летнему англичанину до дедлайна, этот диалог не был прекращен, сообщает Manchester Evening News.
Стоимость трансфера Пейджа может превысить те 12.5 млн. фунтов, которые "Лестер", ныне обитающий в Лиге Один, выручил за Джереми Монга, проданного в "Манчестер Сити" ранее летом.
Добавим, Пейдж в августе 2025 дебютировал за "Лестер" и в прошлом сезоне сыграл 18 матчей в Чемпионшипе.
06.09.2026 16:00
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