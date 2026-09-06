Игорь Тиаго признался, что подражает Холанду

Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго заявил, что звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд является его кумиром.

В прошлом сезоне Тиаго занял второе место в споре бомбардиров Премьер-Лиги, уступив только Холанду. По словам Тиаго, он пытается заимствовать некоторые вещи из игры Эрлинга.



"Я привык наблюдать за Холандом, за его движениями на поле, потому что забивать так много голов — это не нормально. Это не совпадение, что кто-то забивает так много голов, как это делает он. Поэтому я наблюдаю за ним и учусь его движениям, чтобы я мог делать то же самое".



"Он идеально выбирает момент времени. При рывках он хорошо понимает, когда нужно врываться на свободное пространство, когда не нужно, а когда нужно бежать к ближней штанге. Он хорошо понимает момент, он хорошо понимает команду", — сообщил Тиаго ESPN.