Мерсон считает, что "Арсенал" следовало потратиться на атакующего игрока топ-уровня

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что минувшим летом "Арсеналу" следовало крупно потратиться на атакующего игрока топ-уровня вроде Моргана Роджерса.

Минувшим летом "Арсенал" до последнего надеялся заинтересовать Хулиана Альвареса, но безуспешно. Также с переходом в "Арсенал" связывали Винисиуса и Моргана Роджерса.



И если Альварес и Винисиус остались в своих клубах, то Роджерс за 117 миллионов фунтов перешел из "Астон Виллы" в "Челси" — "Арсенал" просто не захотел переплачивать за Моргана, что Мерсон считает ошибкой.



"Лично я бы так и поступил (купил атакующего игрока топ-уровня за большие деньги), особенно учитывая то, что они избавились от Мартинелли и Троссарда. Я бы не отпустил Троссарда, он хороший игрок и играл в больших матчах".



"Я всегда говорю одно и то же: есть большая компания, которая продает бургеров и куриных наггетсов больше, чем кто-либо еще, но они все равно проводят рекламные кампании, хотя они и лучшие в том, что они делают. Они все равно проводят рекламные кампании, чтобы вы узнали об этом. Когда вы на вершине, вы все равно покупаете игроков", — цитирует Мерсона Daily Mirror.