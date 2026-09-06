Ришарлисон надеется найти пристанище в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия остается единственной реальной возможностью для нападающего Ришарлисона покинуть "Тоттенхэм".

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби поведал, что Ришарлисон выразил желание покинуть клуб.



Договориться о возвращении в "Эвертон" Ришарлисон не смог, а также у него не сложилось с "Трабзонспором" из Турции, где трансферное окно закрылось в пятницу вечером.



Как отмечает Evening Standard, теперь у Ришарлисона практически нет альтернатив Саудовской Аравии, где трансферное окно открыто до 12 октября, и 29-летнему бразильцу остается надеяться, что кто-нибудь из местных клубов сделает ему предложение.



Добавим, Ришарлисон не был включен в заявку "Тоттенхэма" на сезон Премьер-Лиги 2026/27.