Артета видит в "Челси" претендента на титул Премьер-Лиги

Хаби Алонсо и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что у "Челси" есть все шансы побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Челси" занял только 10-е место в Премьер-Лиге, уступив 33 очка завоевавшему титул "Арсеналу".

Однако летом "Челси" крупно потратился на новых игроков и пригласил Хаби Алонсо на должность главного тренера, вдобавок Артета указывает, что "синим" не придется отвлекаться на выступление в еврокубках в новом сезоне.

"Думаю, они обладают каждым ингредиентом, чтобы находится в в высочайшей части таблицы".

"Зная его (Алонсо), зная историю их клуба, качестве их состава, их расписание относительно других команд, очень, очень вероятно, что именно так и будет", — цитирует Артету ESPN.





Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2026 12:00

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