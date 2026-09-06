Артета видит в "Челси" претендента на титул Премьер-Лиги

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что у "Челси" есть все шансы побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Челси" занял только 10-е место в Премьер-Лиге, уступив 33 очка завоевавшему титул "Арсеналу".



Однако летом "Челси" крупно потратился на новых игроков и пригласил Хаби Алонсо на должность главного тренера, вдобавок Артета указывает, что "синим" не придется отвлекаться на выступление в еврокубках в новом сезоне.



"Думаю, они обладают каждым ингредиентом, чтобы находится в в высочайшей части таблицы".



"Зная его (Алонсо), зная историю их клуба, качестве их состава, их расписание относительно других команд, очень, очень вероятно, что именно так и будет", — цитирует Артету ESPN.