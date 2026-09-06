Саж считает, что Уортон поступил правильно, оставшись в "Пэлас"

Наставник "Кристал Пэлас" Пьер Саж считает, что полузащитник Адам Уортон поступил правильно, оставшись на "Селхерст Парк".

Минувшим летом "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" совершили крупные приобретения в полузащиту, и Уортон находился на радаре у этих клубов.



Однако Уортон даже не порывался покинуть "Пэлас", и Саж это одобряет. По мнению Пьера, 22-летний англичанин еще успеет уйти на повышение.



"Клуб занял сильную позицию в его ситуации, и игрок был совершенно с этим согласен. Он никогда не разговаривал со мной о возможном уходе, и поэтому я думаю, он поступил очень умно, управляя проектом по развитию свою карьеры".



"Каждый день он выполнял свою работу без негативных мыслей, и поэтому я быстро понял, что он хочет остаться и планирует свое будущее с нами".



"Он поступил очень умно, оставшись еще на один год и, возможно, дольше, потому что впереди у него еще 10 лет карьеры", — цитирует Сажа Sky Sports.