Кэррик: "Мы можем побороться за титул Премьер-Лиги"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик чувствует, что его команда готова побороться за титул Премьер-Лиги, несмотря на относительно скромные по меркам грандов траты на трансферы минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил лишь 155 миллионов фунтов на трех новых полузащитников, оставшись в тени "Арсенала", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" по уровню расходов на укрепление состава.



Однако в преддверии выезда к "Эвертону" Кэррик напомнил, что деньги — важный, но не решающий фактор, и "Юнайтед" сможет быть претендентом на титул и без огромных трат.



"Я определенно чувствую, что мы можем побороться. Думаю, вызов лишь в том, чтобы набрать правильный хо, обрести правильный баланс, собрать правильных игроков, собрать лучших в коллективе игроков, чтобы раскрыть остальной коллектив".



"Я понимают, что фактически потраченное количество денег имеет большое значение. Это может быть решение, но не всегда им является".



"Деньги — это одно, но воспользоваться ими и сделать это наилучшим образом — другое. В конце концов важно то, что происходит на футбольном поле, и нам просто нужно стараться изо всех сил, стараться побеждать", — цитирует Кэррика ESPN.