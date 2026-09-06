3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 6 сентября, двумя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" имеет возможность впервые с сезона 2021/22 выиграть оба первых домашних матча в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" пропускал первых в обоих первых поединках этого сезона английского первенства. "Ириски" одержали только три победы в 22 последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (7 ничьих, 12 поражений), включая 0:1 на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне.



"Эвертон" может задействовать своего новичка Эйнсли Мэйтланд-Найлса, но Кристиан Нергор пока не готов. Джек Грилиш был возвращен из "Манчестер Сити" и готов сыграть.



Полузащитник Карлос Балеба все еще травмирован и пока не готов дебютировать за "Манчестер Юнайтед". Также отсутствуют Маттейс Де Лигт, Мануэль Угарте и Амад Диалло. Том Хитон, Люк Шоу и Мейсон Маунт под вопросом.



АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" проиграл только одно из 29 последних лондонских дерби в Премьер-Лиге (22 победы, 6 ничьих). В двух первых матчах "Челси" в новом сезоне английского первенства зрители увидели 12 голов (7 забито, 5 пропущено). "Канониры" ни разу не уступили в девяти последних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (6 побед, 3 ничьи).



Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер возобновил полноценные тренировки, но Вильям Салиба пропустит еще минимум пару месяцев. Кристиан Москера и Деклан Райс должны быть в порядке.



"Челси" предстоит оценить состояние Мойсеса Кайседо, которому потребовалась обратная замена в предыдущем матче. Марко Палестра и Джордан Хендерсон точно не сыграют.