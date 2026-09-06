"Вилла" ведет переговоры с Онана о новом контракте

"Астон Вилла" ведет переговоры со своим полузащитником Амаду Онана о новом контракте.

В данный момент Онана отсутствует с разрывом крестообразных связок колена. Эту травму Амаду получил, выступая за сборную Бельгии на Чемпионате Мира минувшим летом.



На место выбывшего игрока "Вилла" подписала Жоао Гомеса и Леона Горецку, но желание клуба продлить сотрудничество с Онана остается неизменным, сообщает The Athleitc.



Действующий контракт Онана рассчитан до 2029 года, но "Вилла" надеется договориться с Амаду о новой сделке до 2031.



Параллельно "Вилла" ведет переговоры о продлении сотрудничества с рядом других игроков, включая Виктора Линделефа, Ламара Богарда, Яна Матсена, Росса Баркли и Эмилиано Буэндиа.