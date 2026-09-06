Гласнер: "Гол Уильямса следовало засчитать"

Наставник "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер выразил свое несогласие с решением отменить гол Неко Уильямса против "Тоттенхэма".

Накануне "Форест" и "Тоттенхэм" завершили свой матч Премьер-Лиги со счетом 0:0, хотя в середине второго тайма мяч все же побывал в воротах "шпор".



Изначально рефери Крейг Поусон засчитал гол Неко Уильямса, но после обращения к VAR изменил свое решение и объявил по громкой связи, что защитник "Форест" коснулся мяча рукой.



По мнению Гласнера, видеоповторы однозначно не показывают, что Уильямс подыграл себе рукой, поэтому речи о явной ошибки рефери, когда VAR и положено вмешиваться, быть не может.



"Я посмотрел повторы с пяти или шести ракурсов, и, честно говоря, с одного ракурса можно предположить, что мяч коснулся руки, потому что чуть сместилась футболка, однако до конца не ясно, мяч это или Тонали на линии ворот".



"Думаю, VAR не может вмешиваться, когда рефери гадает. Здесь не было явной ошибки".



"Перед сезоном у нас был брифинг о том, что порог вмешательства VAR в этом сезоне должен быть очень высоким, поэтому я считаю это вмешательство ошибочным".



"Здесь нет 100-процентной ошибки, поэтому стоит придерживаться решений в поле. Сегодня мы столкнулись с непоследовательностью".



"После матча я сказал рефери, что, как мне кажется, гол следовало засчитать", — цитирует Гласнера talkSPORT.