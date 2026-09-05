Мареска "волне доволен" дебютом Фернандеса за "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что "вполне доволен" дебютом своего полузащитника Энцо Фернандеса.

Фернандес, купленный у "Челси" за 125 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, не должен был попасть в стартовый состав "Сити" на матч Премьер-Лиги против "Ковентри" в субботу, однако травма Нико О'Райли на разминке заставила Энцо выйти с первых минут.



После победы 1:0 Мареска оценил дебют Фернандеса и выразил уверенность, что его бывший подопечный по "Челси" станет важным игроком для "Сити".



"Энцо прибыл сюда только два дня назад. Он пребывал в расстроенных чувствах последние две-три недели".



"В итоге ему пришлось выйти в стартовом составе, и я вполне доволен. Мы уже трудились вместе, так что нам проще, потому что мы очень хорошо знаем друг друга. И я знаю, что он будет помогать нам выигрывать матчи", — цитирует Мареску Sky Sports.