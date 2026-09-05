"Халл" продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге

Новичок Премьер-Лиги "Халл" продлил свою беспроигрышную серию, сыграв без голов с "Астон Виллой".

Выиграв оба своих первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, в третьем "Халл" не смог одержать победу, но, по крайней мере, в третий раз подряд не пропустил.



"Вилла" тоже продлила свою серию и теперь не знает побед и не может забить уже три матча Премьер-Лиги кряду.



В концовке матча "Вилла" владела инициативой, но однажды провалилась в обороне, и только Дзион Судзуки спас для гостей очко.



Таким образом, теперь "Халл" и "Вилла" находятся на разных полюсах таблицы Премьер-Лиги — на втором и 17-м местах.



"Халл" — "Астон Вилла". Отчет о матче