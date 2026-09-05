Мареска: "Мы нуждались в такого рода победе"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что его команда нуждалась нужда в такого рода победе, как против "Ковентри".

В субботу "Сити" одержал победу 1:0 над "Ковентри" благодаря голу Эрлинга Холанда в середине первого тайма.



"Сити" владел инициативой весь матч, но никак не мог забить второй гол, а соперник время от времени остро огрызался, поэтому Мареска рад, что "горожане" сохранили свои ворота на замке в столь непростой игре.



"Честно говоря, я по-настоящему доволен этой победой. Главная причина этого том, что девять раз из 10 в такого рода матче вы пропускаете".



"Мы завершили первый тайм 1:0, но могли забить на один или два гола больше. Мы оставили их ("Ковентри") в живых. При 2:0 это была бы другая игра".



"То, каким образом мы держались вместе, было хорошей вещью. Держались при вбросах аута, стандартных положениях".



"Не все победы будут красивыми, мы нуждались в такого рода победе во всех отношениях", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".