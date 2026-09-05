"Тоттенхэм" сыграл без голов с "Форест" и набрал свое первое очко

"Тоттенхэм" набрал свое первое очко в новом сезоне Премьер-Лиги, к двум поражениям приплюсовав безголевую ничью в гостях у "Ноттингем Форест".

Летний новичок Лиам Делап впервые получил место в стартовом составе "лесников", а Даниэль Муньос был назван среди запасных.



Главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби впервые выпустил Савиньо и Омара Мармуша вместе. Михаил Мудрик начал матч на лавке.



Гости чуть лучше начали матч, а когда соперник немного осмелел, поймали его на контратаке. На 17-й минуте Мармуш выскочил один на один с Матцем Сельсом, но пробил мимо.



"Форест" становился все увереннее и в концовке первого тайма игра была едва ли не односторонней. На 43-й минуте Морган Гиббс-Уайт вышел один на один, однако Антонин Кински ногой отразил мяч.



Так и не успев ни разу пробить в створ, на 63-й минуте "Тоттенхэм" пропустил. Гиббс-Уайт подсек мяч перед Кински, а Неко Уильямс помог снаряду оказаться в воротах, но сделал это рукой, поэтому гол был отменен после вмешательства VAR.



Матч закончился с 0:0 на табло, причем "Тоттенхэм" за все 90 минут ни разу не пробил в створ. Особенно удручающим образом "шпоры" выглядели после перерыва, и это уже тревожно, несмотря на первое набранное очко в сезоне.



"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм". Отчет о матче