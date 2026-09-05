Дэвид Мойес может уйти из "Эвертона"

Дэвид Мойес может подать в отставку с поста главного тренера "Эвертона" из-за ухудшившихся отношений с владельцами клубами.

Мойес чувствует, что не получил достаточной поддержки со стороны The Friedkin Group во время летнего трансферного окна. Дэвид до января остался с единственным нападающим и с трудом наскребает игроков на скамейку запасных.



Глава The Friedkin Group Дэн Фридкин еще ни разу не посещал домашние матчи "Эвертона" с момента покупки клуба, а недавно и вовсе выяснилось, что владельцы не горят желанием вкладываться в "ирисок" и ищут инвестора на стороне.



Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, "Эвертон" также не спешит предлагать новый контракт Мойесу, и это может обернуться тем, что Дэвид уйдет из клуба сам.



Во втором период Мойеса "Эвертон" заметно окреп, и Дэвид надеялся замахнуться на попадание в еврокубки, однако в случае ухода шотландского специалиста "ириски" рискуют вернуться к борьбе за выживание в Премьер-Лиге.