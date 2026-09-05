Алонсо: "Джеймс может стать одним из лучших полузащитников в мире"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что его капитан Рис Джеймс может стать одним из лучших полузащитников в мире.

Давно подтвердив свой класс в качестве правого защитника, в последнее время 26-летний Джеймс все чаще играет центрального полузащитника.



Алонсо планирует делать это и дальше, особенно после ухода Энцо Фернандеса и Дариу Эссугу из "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна.



"Может ли он стать одним из лучших полузащитников в мире? Я бы сказал, что да. Я бы сказал, что ему очень комфортно на этой позиции, он очень уверенно играет там. Он обладает интеллектом, чтобы играть там. Он обладает интеллектом, чтобы взаимодействовать со своими партнерами по команде в середине поля и понимать, как поступать лучше всего до и после того, как ты примешь мяч. Он обладает этим пониманием. Он очень хорошо играл в центре поля, я помню и видел это. Поэтому да, мы будем использовать его там, и он сыграет много минут в качестве полузащитника".



"Я знал, что он может сыграть там. Я помню финал клубного Чемпионата Мира в Нью-Йорке. Он также играл с Мойем (Кайседо) в центре поля против "Ливерпуля" и играл там в прошлом году. Это не так, что это нечто новое для него. Это не так, что я изобретаю что-либо", — цитирует Алонсо The Telegraph.