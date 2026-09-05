Артета считает, что "Арсенал" стал сильнее в атаке

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда стала сильнее в атаке относительно прошлого сезона.

Минувшим летом "Арсенал" укрепил свою атаку только с помощью Христоса Цолиса, одновременно попрощавшись с Леандро Троссардом, Габриэлем Жезусом и Габриэлем Мартинелли.



Заполучить Моргана Роджерса, Винисиуса или Хулиана Альвареса "Арсеналу" не удалось, однако Артета все равно чувствует, что атака "канониров" стала сильнее.



"Я так чувствую — теперь мы должны доказать это. Думаю, теперь мы лучше укомплектованы. Думаю, у нас больше доступных игроков, чем на старте прошлого сезона".



"На этой определенной позиции мы должны доказать, стали мы лучше или нет. Давайте посмотрим".



"Мы должны играть. Мне не нравится заранее делать предположения. Думаю, это не только ответственность игроков, это ответственность команды и динамика команды. У нас есть несколько различных вариантов игры там", — цитирует Артету Sky Sports.