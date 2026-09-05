Ираола: "У меня не было сомнений насчет Гакпо"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что у него никогда не было сомнений насчет нападающего Коди Гакпо.

Минувшим летом Гакпо настойчиво связывали с уходом из "Ливерпуля". Перед самым закрытием трансферного окна "красные" отклонили предложение "Манчестер Сити" о покупке Коди, которым также интересовался "Тоттенхэм".



Однако Ираола рад, что Гакпо остался. Накануне 27-летний голландец довел до четырех количество своих результативных действий в новом сезоне Премьер-Лиги, сделав два "ассиста" на Александера Исака против "Ипсвича".



"У меня не было сомнений насчет Коди. Он был очень хорош весь предсезонный период, очень хорошо начал сезон, демонстрируя высокую результативность".



"Отдав две результативные передачи, он заканчивал матч в качестве 9-го номера, помогая нам закрыть игру. Думаю, это хорошо, что у нас есть Коди, потому что он может сыграть на трех позициях впереди. Это хорошо, что он есть здесь и доступен в начале сезона".



"Думаю, Коди знает, как сильно мы ценим его. Думаю, насчет этого нет сомнений. Я очень высоко его ценю", — цитирует Ираолу Sky Sports.