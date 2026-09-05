Каррагер призвал "Ливерпуль" избавиться от Фримпонга
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал свой клуб избавиться от правого защитника Джереми Фримпонга.
Попрощавшись с Трентом Александер-Арнольдом летом 2025, "Ливерпуль" пригласил ему на замену Фримпонга, однако тот до сих пор не освоился в Премьер-Лиге.
Каррагер не уверен насчет Конора Брэдли, который в данный момент отсутствует с травмой колена, и считает, что "Ливерпулю" при первой же возможности стоит выйти на трансферный рынок за новым правым защитником.
"К сожалению, я не думаю, что мы должны ждать, пока Конор Брэдли вернется в строй. Нужно пойти и купить правого защитника, потому что Фримпонг — это мимо".
"Он ужасно провел свой первый сезон, но тогда я думал, что ему сперва нужно адаптироваться к Премьер-Лиге".
"Но посмотрев два первых матча этого сезона, я понял, что "Ливерпулю" нужно продать его и купить нового правого защитника", — цитирует Каррагера Evening Standard.
А вот выступающему на противоположном фланге обороны Милошу Керкезу, который прибыл в "Ливерпуль" почти одновременно с Фримпонгом, Каррагер готов дать второй шанс.
"Ты смотришь за его игрой и думаешь: "Почему он так поступает?" Возможно, это было немного жестко, но в прошлом сезоне я назвал Керкеза "Дарвином Нуньесом среди крайних защитников". Все, что делает Керкез, он делает на скорости 100 миль в час. Он просто носится по полю, склонив голову".
"Они купили Керкеза за 40 миллионов фунтов. Он не лучшим образом провел свой первый сезон, но ты думаешь: "Окей, из "Борнмута" пришел Ираола, который знает его, он наш левый защитник".
"Он наш левый защитник, давайте дадим ему еще год", — добавил Каррагер.
05.09.2026 11:00
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