Каррагер призвал "Ливерпуль" избавиться от Фримпонга

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал свой клуб избавиться от правого защитника Джереми Фримпонга.

Попрощавшись с Трентом Александер-Арнольдом летом 2025, "Ливерпуль" пригласил ему на замену Фримпонга, однако тот до сих пор не освоился в Премьер-Лиге.



Каррагер не уверен насчет Конора Брэдли, который в данный момент отсутствует с травмой колена, и считает, что "Ливерпулю" при первой же возможности стоит выйти на трансферный рынок за новым правым защитником.



"К сожалению, я не думаю, что мы должны ждать, пока Конор Брэдли вернется в строй. Нужно пойти и купить правого защитника, потому что Фримпонг — это мимо".



"Он ужасно провел свой первый сезон, но тогда я думал, что ему сперва нужно адаптироваться к Премьер-Лиге".



"Но посмотрев два первых матча этого сезона, я понял, что "Ливерпулю" нужно продать его и купить нового правого защитника", — цитирует Каррагера Evening Standard.



А вот выступающему на противоположном фланге обороны Милошу Керкезу, который прибыл в "Ливерпуль" почти одновременно с Фримпонгом, Каррагер готов дать второй шанс.



"Ты смотришь за его игрой и думаешь: "Почему он так поступает?" Возможно, это было немного жестко, но в прошлом сезоне я назвал Керкеза "Дарвином Нуньесом среди крайних защитников". Все, что делает Керкез, он делает на скорости 100 миль в час. Он просто носится по полю, склонив голову".



"Они купили Керкеза за 40 миллионов фунтов. Он не лучшим образом провел свой первый сезон, но ты думаешь: "Окей, из "Борнмута" пришел Ираола, который знает его, он наш левый защитник".



"Он наш левый защитник, давайте дадим ему еще год", — добавил Каррагер.