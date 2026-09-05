Кэррик: "Доргу может сыграть левого защитника"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что Патрик Доргу будет для него "почти новым приобретением" и поможет решить проблему с левым флангом обороны.

Этим летом "Юнайтед" так и не смог обзавестись еще одним левым защитником для конкуренции с Люком Шоу, однако Кэррик готов здесь использовать 21-летнего Доргу, который при Рубене Амориме, предшественнике Майкла, играл вингбека на обоих флангах.



В прошлом сезоне Кэррику не довелось это опробовать, потому что Доргу получил травму задней поверхности бедра уже во втором матче "Юнайтед" при Майкле.



"Он определенно может сыграть там. Он уже делал это, так что нет сомнений. Сидя здесь, я не собираюсь говорить, что он не может этого. Просто ему не приходилось делать этого, пока я здесь".



"Некоторое время, к сожалению, он был травмирован. Поэтому для меня он словно новый игрок, почти новое приобретение в некоторых отношениях, потому что он добавил столь многое коллективу".



"Он играл справа за сборную Дании и забил отличный гол летом, играя справа на атакующей позиции. Но он может сыграть левого защитника", — цитирует Кэррика The Athletic.