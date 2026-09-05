3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 5 сентября, семью поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ 14:30



Против "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги было нанесено 44 удара — больше, чем против какой-либо другой команды. Со старта прошлого сезона "Борнмут" 19 раз сыграл вничью в высшем дивизионе — минимум на четыре раза больше, чем кто-либо еще. "Сороки" не одержали ни одной победы в восьми последних встречах с "вишенками" (5 ничьих, 3 поражения).



В лазарете "Ньюкасла" остаются Дэн Берн, Тино Ливраменто, Жоэлинто и Уильям Осула. Новичок Матиас Фернандес-Пардо может рассчитывать на выход со скамейки.



Среди потерь "Борнмута" значатся Велько Милосавлевич, Хулиан Араухо, Амин Адли и Эли Жуниор Крупи.



БРЕНТФОРД — САНДЕРЛЕНД 17:00



В своих 11 домашних матчах Премьер-Лиги в 2026 году "Борнмут" оформил пять "клин-шитов". Со старта прошлого сезона "Сандерленд" меньше всех забил голов в первых таймах из числа 17 команд, которые все это время были в высшем дивизионе. "Пчелы" не потерпели ни одного поражения в четырех последних домашних встречах с "черными котами" во всех соревнованиях (2 победы, 2 ничьи).



Новичок "Брентфорда" Малик Диуф надеется получить свои первые минуты. Сепп Ван ден Берг, Матиас Йенсен, Джош Дасилва и Антони Миламбо по-прежнему отсутствуют.



До двух месяцев с травмой бедра пропустит полузащитник "Сандерленда" Хабиб Диарра. Кевин Дансо и Малик Фофана могут дебютировать за свой новый клуб.



БРАЙТОН — ЛИДС 17:00



В двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Брайтон" владел мячом 73.1% и 74.1% времени. В этом сезоне "Лидс" одержал уже две выездные победы с учетом всех соревнований — всего на одну меньше, чем за весь прошлый (3 победы, 12 ничьих, 8 поражений). "Чайки" ни разу не уступили в 10 последних домашних встречах с "белыми" в чемпионате (7 побед, 3 ничьи).



"Брайтон" все еще вынужден обходиться без Джека Хиншелвуда, Каору Митомы, Матса Виффера, Янкубы Минте, Стефаноса Цимаса и Эвана Фергюсона. Чема Андрес готов к дебюту, Феми Азиз — пока нет.



Защитник "Лидса" Джо Родон выбыл на срок до 10 недель с травмой задней поверхности бедра. Илия Груев возобновил тренировки и может попасть в запас. Новички Мелвин Бар и Жан-Маттео Баойя рвутся в бой.



ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Фулхэм" рискует только в третий раз в своей истории стартовать в высшем дивизионе с трех поражений подряд, прежде делая это в 1951/52 и 2020/21. "Кристал Пэлас" выиграл шесть из 10 последних выездных лондонских дерби в Премьер-Лиге (3 ничьи, 1 поражение). "Дачники" могут похвастать лишь двумя победами в 13 последних встречах с "орлами" в английском первенстве (6 ничьих, 5 поражений), причем обе случились на "Селхерст Парк".



Полузащитник Том Кэрни не поможет "Фулхэму" из-за повреждения колена. Давид Аффенгрубер, Мануэль Анхель и Хуго Ларссон готовы дебютировать за свой новый клуб.



"Пэлас" может задействовать своих новичков вроде Онеста Аанора, Бена Чилуэлла, Квинтена Тимбера и Дарио Осорио. Чади Риад, Исмаила Сарр и Жан-Филипп Матета травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КОВЕНТРИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 30 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (27 побед, 3 ничьи). Главный тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард одержал лишь четыре победы в своих 32 последних поединках высшего дивизиона (8 ничьих, 20 поражений). Последний раз "горожане" и "небесно-голубые" пересекались в Премьер-Лиге в сезоне 2000/21, вместе вылетев.



"Сити" надеется задействовать свое рекордное приобретение в лице Энцо Фернандеса. Также должен сыграть купленный у "Эвертона" Илиман Ндиайе. Матеуш Нунеш уже выздоровел, но Жереми Доку нужно больше времени.



"Ковентри" снова может рассчитывать на Фрэнка Оньеку, но Хаджи Райт и Сидики Шериф все еще недоступны.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" выиграл только один из 12 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (7 ничьих, 4 поражения). "Тоттенхэм" рискует впервые с 1979/80 стартовать в чемпионате с трех поражений кряду. "Лесники" выиграли все четыре последние встречи со "шпорами" в Премьер-Лиге.



Новичок Даниэль Муньос может сразу получить место в стартовом составе "Форест". Николо Савона остается в лазарете.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Хави Симонса, Деяна Кулусевски и Вильсона Одобера, но могут вернуться Джеймс Мэддисон и Савиньо. Тосин Адарабиойо и Михаил Мудрик готовы к дебюту.



ХАЛЛ — АСТОН ВИЛЛА 19:30



"Халл" может стать только вторым новичком, выигравшим все три свои первых матча в сезоне Премьер-Лиги (после "Болтона" в 2001/02). В этой кампании английского первенства "Вилла" пока не только ни разу не забила, но даже не нанесла ни одного удара в створ. "Вилланы" выиграли шесть из восьми последних встреч с "тиграми" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение).



Джек Батленд, Оскар Замбрано, Эллиот Матазо, Дарко Гьяби и Чарли Хьюз не помогут "Халлу" из-за травм, а Мэтт Крукс под вопросом.



Полузащитник "Виллы" Жоао Гомес все еще дисквалифицирован. Леон Горецка может впервые получить место в старте после своего перехода в клуб. Новички Тейлор Харвуд-Беллис и Ибраим Мбайе также доступны для участия в матче.