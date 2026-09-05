"Халл" подтвердил, что Якирович заключил новый контракт

Новичок Премьер-Лиги "Халл" подтвердил, что главный тренер Сергей Якирович заключил новый контракт.

Новый контракт Якировича рассчитан до лета 2028, причем "Халлу" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Якирович принял "Халл" летом 2025, когда "тигры" лишь по разнице мячей избежали вылета в Лигу Один.



В своем первом же сезоне на "МКМ Стэдиум" Якирович смог привести "Халл" к победе в плей-офф Чемпионшипа, а новую кампанию в Премьер-Лиге "тигры" и вовсе начали с двух побед без единого пропущенного гола.



В преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" "Халл" объявил, что 49-летний босниец получил награду за свои успехи.



"Я чувствовал поддержку клуба и наших фанатов с минуты, как пришел сюда, поэтому я доволен, что это приключение продолжится. "Халл" ощущается моим домом, и я рад продолжить это приключение".



"Выход в Премьер-Лигу стал исполнением мечты для меня. Ты должен верить в свою работу, и мы обладаем особенным коллективом, который сплочен словно семья".



"В наших первых матчах сезона мы показали, что можем соперничать на этом уровне и быть опасными".



"Конечно, мы продолжим упорно трудиться и выступать так, чтобы наши болельщики гордились", — сообщил Якирович.