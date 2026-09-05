Неко Уильямс заключил новый контракт с "Форест"

Крайний защитник "Ноттингем Форест" Неко Уильямс заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне 25-летний Уильямс был абсолютно незаменимым игроком для "Форест", суммарно проведя 63 матча за клуб и сборную Уэльса.



Именно Уильямс был признан фанатами "Форест" лучшим игроком команды по итогам кампании, и своей игрой Неко заслужил новую сделку до 2030 года.



Вообще, Уильямс выступает за "Форест" после своего перехода из родного "Ливерпуля" за 17 миллионов фунтов летом 2022, сыграв уже свыше 160 матчей за "лесников".



Этим летом ходили слухи об интересе к Уильямсу со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", но Неко сохранил верность "Форест", за что теперь был вознагражден.