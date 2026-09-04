"Ливерпуль" победил "Ипсвич" благодаря дублю Исака
Два быстрых гола Александера Исака обеспечили "Ливерпулю" победу 0:2 в гостях у "Ипсвича".
Относительно поражения 5:2 от "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "трактористов" был введен лишь Эсекьель Паласиос, заменив Марселино Нуньеса.
Одной перестановкой ограничился и главный тренер "красных" Андони Ираола, выпустив Рональда Араухо вместо Джереми Фримпонга справа в обороне.
Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На шестой минуте Коди Гакпо продвинулся вперед и затем отдал отличную передачу на Александера Исака, а тот ударом с края штрафной площади поразил ближний угол ворот — 0:1.
А уже на девятой минуте Исак оформил дубль. Александер вошел в штрафную, раскачал Джейкоба Гривза и поразил ворота — 0:2.
"Ипсвич" ответил на два пропущенных гола отрезком активности, но "Ливерпуль" его погасил двумя дальними ударами Доминика Собослаи, которые были отражены голкипером.
На 33-й минуте Исак еще раз отправил мяч в ворота домашней команды, замкнув прострел Флориана Вирца с левого края штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан — 0:2.
Хозяева установили полный контроль над игрой. Гости ничего не могли предпринять, и лишь Хулиан Энсисо изредка наводил суету впереди.
После перерыва "красные" продолжили контролировать игру, а в середине второго тайма Собослаи упал в чужой штрафной и вроде бы заработал пенальти. Однако рефери сходил к монитору и обнаружил, что Доминик угодил в офсайд, поэтому 11-метрового не последовало.
Концовка же матча уже ничем не запомнилась, кроме дебюта Брадли Барколя, который вышел на замену, но моментов не имел.
После двух матчей с двумя пропущенными голами в каждом Андони Ираола стабилизировал игру своей команды в обороне. "Ливерпуль" почти ничего не позволил сопернику, если говорить о реальных моментах. С другой стороны, нужно делать поправку на невысокий класс соперника.
"Ипсвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.09.2026 23:55
Просмотров: 835
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Завтра
Брайтон - Лидс
Будет имба заруба, матч за 6 очков
Ну и МС - Ковентри . Сенсационная аномалия
(ответить)
ливерпуль же кал, почему вообаще комментарии
(ответить)
Станцевал бы для Исака гачибази.
(ответить)
Вирца надо обмен на Леннарта Карль
cyка талантище
(ответить)
Матч оф Зе Дэй:
Текстильщик 1-4 Торпедо
А ещё Бетис 1- 0 Реал Маур
Дженоа 1-4 Комо. Чалобус в основе , Санчез даже в Комо полирует бенч
(ответить)
Быстрее бы Леони вернулся
пацан пздц как умный техничный быстрый гибкий
(ответить)
Ипсвич два раза лажанул, но следующие 80 минут игра была равной, Ливерпук больше не смог забить.
(ответить)
Дырявят пидора сруского
Станис Идумбо-Музамбо вколотил победный с передачи Головина и принес «Монако» победу над «ПСЖ»!
У парижан уже три матча кряду без побед в Лиге 1
(ответить)
Макалистер Граванберх Соба все мертвые Вирц просто тень
Фримпонг Керкез на нет тупые,еще Гомес их сородич в лазарете
(ответить)
Бодрая катка , раскрытый ипсивич куда веселее наблюдать закрытых автобусников
Такие матчи дают аплке статус
Воротчик 2,06 на дырке - это куражБомбей
(ответить)
Гакпа в первом тайме - Король! Во втором - собачий хуй. Чел просто растворился на поле.
Исак - порода, скилл. Если первый гол можно полностью записать на Гакпу, то второй на 90% - заслуга Исака.
Муньос - рвет и мечет. До конца в каждом эпизоде. Подарок за 40 лямов.
Жаке, Араухо - шикарны. Иногда перебарщивают, но свои функции вывозят, а это только 3-й матч.
Барколян - тут как и у Исака, Вирца, сразу видна "порода". Две треньки с командой, но уже накручивает на фланге и раздает.
Нужно время! Когда эти бисты сыграются, фапел будет плакать.
(ответить)
Прогнули хохлов.
️Официально объявлен режим тишины на всех направлениях – на суше, в воздухе и на море — укрСМИ
В этот же момент была объявлена воздушная тревога в Киеве. При этом со стороны России официально о перемирии не объявлялось.
Поздняков. Подписаться
(ответить)
Зимой надо минимум 6 игрока подписать
пахнет времена Ходжосона я вам отвечаю
как Я никто не шарит в футболе
(ответить)
Игра была рана, играло два гавна. Только у одного гавна на воротах стояло гакпо, а у второго алисон
А так вцелом перввй тайм пока у ливера силы были прессинговать, то за ливером, второй полностью за залупсвичем.
(ответить)
YNWA!!
(ответить)
Ливерпуль мертвый,Ипсвич еще мертвее
пздц как зима близко
(ответить)
просто КНЯЗИ!!!
(ответить)
С Ливерпулем все понятно, но хотелось больше понаблюдать за Ипсвичем, ребята заряжены и не играют бей-беги, притом хватает на все 90 минут полупрессинга и создание моментов. Единственный нюанс - вратарь, если бы не его "уверенная" игра, то проблем бы колбасе создали бы гораздо больше за матч.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий