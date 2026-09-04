"Ливерпуль" победил "Ипсвич" благодаря дублю Исака

Александер Исак Два быстрых гола Александера Исака обеспечили "Ливерпулю" победу 0:2 в гостях у "Ипсвича".

Относительно поражения 5:2 от "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "трактористов" был введен лишь Эсекьель Паласиос, заменив Марселино Нуньеса.

Одной перестановкой ограничился и главный тренер "красных" Андони Ираола, выпустив Рональда Араухо вместо Джереми Фримпонга справа в обороне.

Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На шестой минуте Коди Гакпо продвинулся вперед и затем отдал отличную передачу на Александера Исака, а тот ударом с края штрафной площади поразил ближний угол ворот — 0:1.

А уже на девятой минуте Исак оформил дубль. Александер вошел в штрафную, раскачал Джейкоба Гривза и поразил ворота — 0:2.

"Ипсвич" ответил на два пропущенных гола отрезком активности, но "Ливерпуль" его погасил двумя дальними ударами Доминика Собослаи, которые были отражены голкипером.

На 33-й минуте Исак еще раз отправил мяч в ворота домашней команды, замкнув прострел Флориана Вирца с левого края штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан — 0:2.

Хозяева установили полный контроль над игрой. Гости ничего не могли предпринять, и лишь Хулиан Энсисо изредка наводил суету впереди.

После перерыва "красные" продолжили контролировать игру, а в середине второго тайма Собослаи упал в чужой штрафной и вроде бы заработал пенальти. Однако рефери сходил к монитору и обнаружил, что Доминик угодил в офсайд, поэтому 11-метрового не последовало.

Концовка же матча уже ничем не запомнилась, кроме дебюта Брадли Барколя, который вышел на замену, но моментов не имел.

После двух матчей с двумя пропущенными голами в каждом Андони Ираола стабилизировал игру своей команды в обороне. "Ливерпуль" почти ничего не позволил сопернику, если говорить о реальных моментах. С другой стороны, нужно делать поправку на невысокий класс соперника.

"Ипсвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче





Метки Ипсвич, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2026 23:55

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 05.09.2026 00:35 # gidro-met
    Завтра
    Брайтон - Лидс
    Будет имба заруба, матч за 6 очков

    Ну и МС - Ковентри . Сенсационная аномалия

    (ответить)

  2. breadpeat 05.09.2026 00:35 # breadpeat
    ливерпуль же кал, почему вообаще комментарии

    (ответить)

  3. hacdildo 05.09.2026 00:26 # hacdildo
    Станцевал бы для Исака гачибази.

    (ответить)

  4. v-0987654321 05.09.2026 00:26 # v-0987654321
    Вирца надо обмен на Леннарта Карль

    cyка талантище

    (ответить)

  5. gidro-met 05.09.2026 00:21 # gidro-met
    Матч оф Зе Дэй:
    Текстильщик 1-4 Торпедо

    А ещё Бетис 1- 0 Реал Маур

    Дженоа 1-4 Комо. Чалобус в основе , Санчез даже в Комо полирует бенч

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  6. v-0987654321 05.09.2026 00:18 # v-0987654321
    Быстрее бы Леони вернулся

    пацан пздц как умный техничный быстрый гибкий

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  7. brown-ale 05.09.2026 00:15 # brown-ale
    Ипсвич два раза лажанул, но следующие 80 минут игра была равной, Ливерпук больше не смог забить.

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  8. kz-sila 05.09.2026 00:15 # kz-sila
    Дырявят пидора сруского

    Станис Идумбо-Музамбо вколотил победный с передачи Головина и принес «Монако» победу над «ПСЖ»!

    У парижан уже три матча кряду без побед в Лиге 1

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  9. v-0987654321 05.09.2026 00:14 # v-0987654321
    Макалистер Граванберх Соба все мертвые Вирц просто тень

    Фримпонг Керкез на нет тупые,еще Гомес их сородич в лазарете

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  10. gidro-met 05.09.2026 00:10 # gidro-met
    Бодрая катка , раскрытый ипсивич куда веселее наблюдать закрытых автобусников

    Такие матчи дают аплке статус

    Воротчик 2,06 на дырке - это куражБомбей

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  11. dexter 05.09.2026 00:08 # dexter
    Гакпа в первом тайме - Король! Во втором - собачий хуй. Чел просто растворился на поле.

    Исак - порода, скилл. Если первый гол можно полностью записать на Гакпу, то второй на 90% - заслуга Исака.

    Муньос - рвет и мечет. До конца в каждом эпизоде. Подарок за 40 лямов.

    Жаке, Араухо - шикарны. Иногда перебарщивают, но свои функции вывозят, а это только 3-й матч.

    Барколян - тут как и у Исака, Вирца, сразу видна "порода". Две треньки с командой, но уже накручивает на фланге и раздает.

    Нужно время! Когда эти бисты сыграются, фапел будет плакать.

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  12. amorim 05.09.2026 00:07 # amorim
    Прогнули хохлов.

    &#65039;Официально объявлен режим тишины на всех направлениях – на суше, в воздухе и на море — укрСМИ

    В этот же момент была объявлена воздушная тревога в Киеве. При этом со стороны России официально о перемирии не объявлялось.

    Поздняков. Подписаться

    (ответить)

  13. v-0987654321 05.09.2026 00:06 # v-0987654321
    Зимой надо минимум 6 игрока подписать

    пахнет времена Ходжосона я вам отвечаю

    как Я никто не шарит в футболе

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  14. dembo 05.09.2026 00:03 # dembo
    Игра была рана, играло два гавна. Только у одного гавна на воротах стояло гакпо, а у второго алисон
    А так вцелом перввй тайм пока у ливера силы были прессинговать, то за ливером, второй полностью за залупсвичем.

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  15. christina-milian 05.09.2026 00:02 # christina-milian
    YNWA!!

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  16. v-0987654321 05.09.2026 00:01 # v-0987654321
    Ливерпуль мертвый,Ипсвич еще мертвее

    пздц как зима близко

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  17. electric 04.09.2026 23:59 # electric
    просто КНЯЗИ!!!

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  18. gameboy 04.09.2026 23:58 # gameboy
    С Ливерпулем все понятно, но хотелось больше понаблюдать за Ипсвичем, ребята заряжены и не играют бей-беги, притом хватает на все 90 минут полупрессинга и создание моментов. Единственный нюанс - вратарь, если бы не его "уверенная" игра, то проблем бы колбасе создали бы гораздо больше за матч.

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