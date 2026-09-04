"Ливерпуль" победил "Ипсвич" благодаря дублю Исака

Два быстрых гола Александера Исака обеспечили "Ливерпулю" победу 0:2 в гостях у "Ипсвича".

Относительно поражения 5:2 от "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "трактористов" был введен лишь Эсекьель Паласиос, заменив Марселино Нуньеса.



Одной перестановкой ограничился и главный тренер "красных" Андони Ираола, выпустив Рональда Араухо вместо Джереми Фримпонга справа в обороне.



Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На шестой минуте Коди Гакпо продвинулся вперед и затем отдал отличную передачу на Александера Исака, а тот ударом с края штрафной площади поразил ближний угол ворот — 0:1.



А уже на девятой минуте Исак оформил дубль. Александер вошел в штрафную, раскачал Джейкоба Гривза и поразил ворота — 0:2.



"Ипсвич" ответил на два пропущенных гола отрезком активности, но "Ливерпуль" его погасил двумя дальними ударами Доминика Собослаи, которые были отражены голкипером.



На 33-й минуте Исак еще раз отправил мяч в ворота домашней команды, замкнув прострел Флориана Вирца с левого края штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан — 0:2.



Хозяева установили полный контроль над игрой. Гости ничего не могли предпринять, и лишь Хулиан Энсисо изредка наводил суету впереди.



После перерыва "красные" продолжили контролировать игру, а в середине второго тайма Собослаи упал в чужой штрафной и вроде бы заработал пенальти. Однако рефери сходил к монитору и обнаружил, что Доминик угодил в офсайд, поэтому 11-метрового не последовало.



Концовка же матча уже ничем не запомнилась, кроме дебюта Брадли Барколя, который вышел на замену, но моментов не имел.



После двух матчей с двумя пропущенными голами в каждом Андони Ираола стабилизировал игру своей команды в обороне. "Ливерпуль" почти ничего не позволил сопернику, если говорить о реальных моментах. С другой стороны, нужно делать поправку на невысокий класс соперника.



"Ипсвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче