"Ковентри" приобрел Гбоо у "Тулузы"

Через три дня после закрытия летнего трансферного окна "Ковентри" подтвердил приобретение вингера французской "Тулузы" Янна Гбоо.

Несмотря на то, что эта сделка стоимостью 12 миллионов евро (10.3 млн. фунтов) была подтверждена только сейчас, оформлена она была до трансферного дедлайна во вторник вечером.



Однако этот трансфер все еще нуждается в ратификации со стороны ФИФА, а сам Гбоо должен получить рабочую визу в Великобритании.



25-летний Гбоо является двоюродным братом звезды ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ, но, в отличие от кузена, на международной арене представляет Кот-д'Ивуар.



Гбоо стал 12-м приобретением "Ковентри" в летнее окно. Суммарно траты "небесно-голубых" превысили отметку в 100 млн. фунтов.



Гбоо забил 19 голов в 83 матчах за два с половиной года в "Тулузе", прежде поиграв за "Серкль Брюгге", "Витесс" и "Ренн".