Алонсо отложит на последний момент решение по участию Кайседо в матче против "Арсенала"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что отложит на последний момент решение об участии полузащитника Мойсеса Кайседо в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Кайседо пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма", тогда как во втором против "Брайтона" ему потребовалась обратная замена после 14 сыгранных минут.



В воскресенье "Челси" ожидает выезд к чемпионам Премьер-Лиги, и Алонсо пока не знает, сможет ли он задействовать своего ключевого игрока, испытывающего проблемы со здоровьем.



"Мы проверим его завтра. Окончательное решение по составу будет принято завтра. Нам не нужно переживать, мы проверим его завтра и примем окончательное решение".



"У нас есть игроки с различными качествами и характерами. Валентин (Барко) молод, но он пришел с огромной энергией. У нас есть Хендо (Хендерсон) со своим хладнокровием, характером, и он знает, что происходит в матчах. Его состояние улучшается, он ближе к тому, чтобы играть. У нас есть Ром (Лавиа), Рис (Джеймс), Мало (Гюсто), которые могут сыграть в полузащите", — цитирует Алонсо The Athletic.