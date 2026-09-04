Биссума был предложен "Челси"

"Челси" были предложены услуги бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" продал Энцо Фернандеса и отпустил в аренду Дариу Эссугу, а приобрести Ламина Камара или какого-либо другого полузащитника "синие" не смогли.



Последние дни ходят упорные слухи, что "Сити" может обратиться к кому-нибудь из свободных агентов вроде Джорджиньо Вейналдума или Поля Погба для укрепления своей полузащиты.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Челси" также была предложена возможность подписать Биссума, чей контракт с "Тоттенхэмом" истек в конце прошлого сезона.



30-летний малиец выступал в Англии с 2018 года, и возвращение в Премьер-Лигу является его приоритетом, несмотря на интерес европейских клубов вроде "Аякса" и "Монако".