Биссума был предложен "Челси"
"Челси" были предложены услуги бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума.
В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" продал Энцо Фернандеса и отпустил в аренду Дариу Эссугу, а приобрести Ламина Камара или какого-либо другого полузащитника "синие" не смогли.
Последние дни ходят упорные слухи, что "Сити" может обратиться к кому-нибудь из свободных агентов вроде Джорджиньо Вейналдума или Поля Погба для укрепления своей полузащиты.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Челси" также была предложена возможность подписать Биссума, чей контракт с "Тоттенхэмом" истек в конце прошлого сезона.
30-летний малиец выступал в Англии с 2018 года, и возвращение в Премьер-Лигу является его приоритетом, несмотря на интерес европейских клубов вроде "Аякса" и "Монако".
04.09.2026 19:00
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