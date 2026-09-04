Мареска подтвердил, что Фернандес готов к дебюту за "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что его новичок Энцо Фернандес готов к дебюту.

В заключительный день летнего окна "Сити" обновил свой трансферный рекорд, купив Фернандеса у "Челси" за 125 миллионов фунтов.



В преддверии матча против "Ковентри" в субботу Мареска поведал, что игроки "Сити" рады приходу Фернандеса, который готов начать отрабатывать вложенные в него деньги.



"Энцо готов. Я только что сказал игрокам, что он — победитель, и когда такого рода игрок приходит, игроки всегда рады".



"Я могу заверить вас, что за последние четыре или пять дней четверо или пятеро наших игроков спрашивали, перейдет он или нет, потому что они хотели, чтобы он был с нами".



"Это очень важно, что он с нами , и мы на 100 процентов рады этому", — цитирует Мареску Evening Standard.