Кэррик доволен летними трансферами "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что доволен летней трансферной кампанией своего клуба.

Этим летом "Юнайтед" подписал трех полузащитников в лице Андрея Сантоса, Юри Тилеманса и Карлоса Балеба на 155 миллионов фунтов, а также взял Карла Дарлоу на роль запасного голкипера.



При этом линия обороны "Юнайтед", особенно позиция левого защитника, осталась без усиления, однако Кэррик не переживает насчет этого благодаря универсальности своих игроков.



"Мы выходили на трансферный рынок, желая сделать наш состав сильнее относительно прошлого сезона, и мы определенно усилились. Было проделано много хорошей работы с учетом финансов, которые были доступны".



"Мы абсолютно довольны пришедшими игрокам и думаем, что провернули ряд действительно хороших сделок".



"Всегда можно посмотреть на это и подумать, что, наверное, можно было сделать и другие вещи, но некоторые вещи зависят от доступности".



"В целом, думаю, мы в хорошем положении в плане подбора игроков, с имеющимися игроками мы можем быть гибкими, потому что они могут сыграть на различных позициях, когда и если это нужно", — цитирует Кэррика talkSPORT.