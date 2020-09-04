Хюрцелер считает, что Минте еще сможет уйти в топ-клуб

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер заявил, что вингер Янкуба Минте все еще может заслужить переход в большой клуб.

Этим летом "Ливерпуль" сделал минимум два предложения о покупке Минте, однако "Брайтон" оценил Янкубу в 80 миллионов фунтов, которые "красные" оказались не готовы заплатить.



Хюрцелер призывает Минте, который в данный момент восстанавливается после операции на ноге, не унывать, и тогда 22-летний гамбиец еще получит шанс уйти на повышение.



"Он носит цвета "Брайтона", эмблему "Брайтона". Он уже два года является частью этой команды, и мы добились замечательных вещей с парнями. Теперь ему нужно сосредоточиться, потому что мы всегда говорим, что хотим быть успешны как клуб, и тогда вы сможете блистать как отдельные игроки".



"Если у нас будут совместные достижения, тогда к отдельным игрокам будет приковано внимание. Если вся команда будет успешна, тогда к нему снова будет большой интерес, и, возможно, ему удастся исполнить свою мечту в следующее трансферное окно".



"Но теперь нам нужно обеспечить ему хорошее восстановление и снова сделать частью коллектива, а ему нужно играть на высочайшем уровне", — цитирует Минте Sky Sports.