"Челси" не удалось купить Ману Коне

В заключительный день летнего трансферного окна у "Челси" сорвалось приобретение полузащитника итальянской "Ромы" Ману Коне.

Незадолго до трансферного дедлайна "Челси" продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" за 125 млн. фунтов и активно подыскивал нового полузащитника.



Достоверно известно, что в последний момент "Монако" передумал продавать в "Челси" Ламина Камара, хотя два клуба уже согласовали этот трансфер стоимостью 47 млн. фунтов.



По информации французского издания L'Equipe, "Челси" также был близок к покупке Коне. "Синие" уже договорились с "Ромой" о компенсации за 25-летнего игрока сборной Франции в размере 51 млн. фунтов.



"Рома" отпускала Коне "Челси" с условием, что сперва обзаведется заменой, однако договориться ни по Юссуфу Фофана из "Милана", ни по Пьер-Эмилю Хейбьергу из "Марселя" не удалось, поэтому римляне сказали "синим", что Ману никуда не уйдет.



При этом сам Коне был заинтригован возможностью попробовать себя в Премьер-Лиге и согласился бы на переход, если бы два клуба ударили по рукам.