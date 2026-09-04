"Челси" не удалось купить Ману Коне
В заключительный день летнего трансферного окна у "Челси" сорвалось приобретение полузащитника итальянской "Ромы" Ману Коне.
Незадолго до трансферного дедлайна "Челси" продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" за 125 млн. фунтов и активно подыскивал нового полузащитника.
Достоверно известно, что в последний момент "Монако" передумал продавать в "Челси" Ламина Камара, хотя два клуба уже согласовали этот трансфер стоимостью 47 млн. фунтов.
По информации французского издания L'Equipe, "Челси" также был близок к покупке Коне. "Синие" уже договорились с "Ромой" о компенсации за 25-летнего игрока сборной Франции в размере 51 млн. фунтов.
"Рома" отпускала Коне "Челси" с условием, что сперва обзаведется заменой, однако договориться ни по Юссуфу Фофана из "Милана", ни по Пьер-Эмилю Хейбьергу из "Марселя" не удалось, поэтому римляне сказали "синим", что Ману никуда не уйдет.
При этом сам Коне был заинтригован возможностью попробовать себя в Премьер-Лиге и согласился бы на переход, если бы два клуба ударили по рукам.
04.09.2026 15:00
Просмотров: 399
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: