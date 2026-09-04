Алонсо заблокировал уход Эмеги из "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заблокировал уход нападающего Эммануэля Эмеги в аренду.

"Челси" только этим летом завершил приобретение Эмеги у "Страсбура" за 21 миллион фунтов, хотя сделка была согласована за год до этого.



Это не помешало другим клубам наводить справки в летнее окно насчет Эмеги, который не попадал в заявку "Челси" на оба первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.



Однако после расставания с Николасом Джексоном, Лиамом Делапом и Дастаном Сатпаевым "Челси" не захотел терять еще и Эмегу. Алонсо лично наложил вето на уход 23-летнего голландца, даже в аренду, сообщает Voetbal International.