Алонсо заблокировал уход Эмеги из "Челси"
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заблокировал уход нападающего Эммануэля Эмеги в аренду.
"Челси" только этим летом завершил приобретение Эмеги у "Страсбура" за 21 миллион фунтов, хотя сделка была согласована за год до этого.
Это не помешало другим клубам наводить справки в летнее окно насчет Эмеги, который не попадал в заявку "Челси" на оба первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.
Однако после расставания с Николасом Джексоном, Лиамом Делапом и Дастаном Сатпаевым "Челси" не захотел терять еще и Эмегу. Алонсо лично наложил вето на уход 23-летнего голландца, даже в аренду, сообщает Voetbal International.
04.09.2026 14:00
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