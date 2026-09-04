"Юнайтед" определил цель номер один на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" уже определил свою приоритетную трансферную цель на следующее лето.

Если прошлым летом "Юнайтед" был сосредоточен на укреплении атаки, купив Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, то этим летом "красные дьяволы" потратили 155 миллионов фунтов на полузащитников Андрея Сантоса, Юри Тилеманса и Карлоса Балеба.



Следующим же летом, сообщает Daily Express, "Юнайтед" собирается заняться обороной. Особенно остро в укреплении нуждается левый фланг обороны, где у "дьяволов" просто нет реальной альтернативы 31-летнему Люку Шоу.



"Юнайтед" пытался обзавестись новым левым защитником еще этим летом, но не нашел подходящего варианта. При этом целью номер один на этой позиции для "дьяволов" остается Льюис Холл из "Ньюкасла".



Также "Юнайтед" уделит внимание центру обороны, где Харри Магуайр и Лисандро Мартинес уже вступили в заключительный год по своим контрактам.



Утверждается, что суммарно "Юнайтед" может совершить до четырех приобретений в оборону в 2027 году — в январе и летом.