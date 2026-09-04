"Ливерпуль" согласовал покупку Джилиана Нгессана

"Ливерпуль" согласовал приобретение нападающего Джилиана Нгессана из "Сент-Этьена", выступающего во втором французском дивизионе.

Как следует из опубликованного "Ливерпулем" заявления, 18-летний Нгессан официально присоединится к мерсисайдскому клубу в январе.



При этом на сезон 2026/27 Нгессан останется в "Сент-Этьене", за который Джилиан сыграл 13 матчей и забил один гол с момента своего дебюта в январе 2025.



На международном уровне Нгессан представляет юношескую сборную Франции U-20, хотя также имеет ивуарийские корни.



Добавим, Daily Mail оценивает трансфер Нгессана в 4.3 млн. фунтов.