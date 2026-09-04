"Вилла" не заявила Харвуд-Беллиса на Лигу Чемпионов

"Астон Вилла" не включила своего новичка Тейлора Харвуд-Беллиса в заявку на Лигу Чемпионов сезона 2026/27.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Вилла" купила Харвуд-Беллиса у "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов.



24-летний защитник, на счету которого один матч за сборную Англии, стал прямой заменой проданному в "Арсенал" за 55 млн. фунтов Эзри Конса.



В своем первом интервью в качестве игрока "Виллы" Харвуд-Беллис говорил, что ему "не терпится" сыграть в Лиге Чемпионов, однако этой возможности зять легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина оказался лишен, отмечает Daily Mail.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери не включил Харвуд-Беллиса в заявку на общий этап элитного европейского соревнования, в отличие от всех своих прочих новичков в лице Дзиона Судзуки, Маттео Руджери, Аарона Ван-Биссаки, Леона Горецки, Жоао Гомеса, Йоана Манзамби, Алехандро Гарначо, Ибраима Мбайе и Николаса Джексона.



Добавим, каждая преодолевшая общий этап Лиги Чемпионов команда может дозаявить на плей-офф до трех игроков, поэтому мечта Харвуд-Беллиса еще может исполниться в этом сезоне.