3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Брадли Барколя В пятницу, 4 сентября, поединком "Ипсвича" и "Ливерпуля" стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ИПСВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 20 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (15 побед, 5 ничьих). "Красные" не побеждают в чемпионате уже шесть поединков кряду (4 ничьи, 2 поражения).

"Ипсвич" не знает поражений на своем поле уже 18 матчей чемпионата кряду, включая 17 в прошлом сезоне Чемпионшипа. "Трактористы" могут похвастать лишь одним "клин-шитом" в 36 последних поединках Премьер-Лиги.

"Ипсвич" проиграл все четыре последние встречи с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге с общим счетом 1:17. "Красные" ни разу не уступили во всех шести выездах к "трактористам" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи).

"Ипсвич" будет лишен вингера Джейдена Филоджина, отсутствующего с травмой лодыжки. Джека Тейлора беспокоит колено. Также под вопросом Флорентину Луиш и Эмерсонн.

Нападающий Брадли Барколя готов дебютировать за "Ливерпуль", но едва ли проведет на поле все 90 минут. Джо Гомес, Джованни Леони, Конор Брэдли, Федерико Кьеза и Уго Экитике по-прежнему травмированы.





Метки анонс тура, Ипсвич, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2026 10:00

Количество просмотров Просмотров: 645

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 04.09.2026 11:05 # meshuggah
    Ну тут трактористы дадут отсосать портовым шлюхам

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  2. gucman 04.09.2026 11:02 # gucman
    Вынос лyзepxyйской помойки вперёд ногами

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  3. v-0987654321 04.09.2026 10:15 # v-0987654321
    Нищие пенсоИшаки внизу

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  4. largo-winch 04.09.2026 10:06 # largo-winch
    Нападающий Брадли Барколя готов дебютировать за "Ливерпуль", но едва ли проведет на поле все 90 минут. Джо Гомес, Джованни Леони, Конор Брэдли, Федерико Кьеза и Уго Экитике по-прежнему травмированы.

    Блть эти калеки вечно сломанные, теперь к ним еще и Эхехетикток добавился

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  5. hacdildo 04.09.2026 10:00 # hacdildo
    Я готова буду станцевать гачибази уже на первом свидании, но мне нужны будут пруфы, что перед нашей встречей ты прочитал хотя бы несколько страниц Корана. Иначе я могу включить режим кошерной недавашки, а нам это не надо.

    З.ы. 29.01.2026 01:16 dembo

    я ваще не парюсь по поводу псж.
    Они свое уже отперформили
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    Источник: https://fapl.ru/posts/119942/?c=1

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