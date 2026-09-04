3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 4 сентября, поединком "Ипсвича" и "Ливерпуля" стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ИПСВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 20 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (15 побед, 5 ничьих). "Красные" не побеждают в чемпионате уже шесть поединков кряду (4 ничьи, 2 поражения).



"Ипсвич" не знает поражений на своем поле уже 18 матчей чемпионата кряду, включая 17 в прошлом сезоне Чемпионшипа. "Трактористы" могут похвастать лишь одним "клин-шитом" в 36 последних поединках Премьер-Лиги.



"Ипсвич" проиграл все четыре последние встречи с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге с общим счетом 1:17. "Красные" ни разу не уступили во всех шести выездах к "трактористам" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи).



"Ипсвич" будет лишен вингера Джейдена Филоджина, отсутствующего с травмой лодыжки. Джека Тейлора беспокоит колено. Также под вопросом Флорентину Луиш и Эмерсонн.



Нападающий Брадли Барколя готов дебютировать за "Ливерпуль", но едва ли проведет на поле все 90 минут. Джо Гомес, Джованни Леони, Конор Брэдли, Федерико Кьеза и Уго Экитике по-прежнему травмированы.