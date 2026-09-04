Мареска видит в Семеньо дублера Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска планирует использовать Антуана Семеньо в качестве центрального защитника, когда не может сыграть Эрлинг Холанд.

Этим летом "Сити" отправил Омара Мармуша в "Тоттенхэм" на правах аренды с последующим выкупом, в связи с чем у болельщиков появились вопросы, как Мареска собирается играть, когда Холанда нет на поле.



В заключительный день летнего трансферного окна "Сити" успел приобрести Илимана Ндиайе у "Эвертона" за 65 миллионов фунтов, однако на роль того, кто способен заменить Холанда при необходимости, Мареска рассматривает другого.



Как сообщает The Independent, запасным вариантом Марески на позиции центрального нападающего является Семеньо, который уже обладает опытом игры здесь.



Семеньо присоединился к "Сити" в январе из "Борнмута", застолбив за собой место в стартовом составе. 26-летний ганец также выходил с первых минут на все три официальных матча "горожан" при Мареске.