Чешский бизнесмен Даниэль Кретинский станет крупнейшим акционером "Вест Хэма".

В начале августа стало известно, что Аманда Стейвли, бывший совладелец и директор "Ньюкасла", согласовала покупку 25.1% акций "Вест Хэма" у Ванессы Голд, унаследовавшей долю своего отца и экс-президента "молотобойцев" Дэвида Салливана.



Однако действующие акционеры "Вест Хэма" имеют право приоритетного выкупа доли Ванессы Голд, чем они и решили воспользоваться, оставив Стейвли за бортом.



По информации Sky Sports, Кретинский купит часть акций Ванессы Голд, доведя свою долю в "Вест Хэме" до 46%. Сделка уже согласована и вскоре будет подтверждена.



Оставшуюся часть акций Ванессы Голд себе заберет Дэвид Салливан, доведя свою долю до 40%.