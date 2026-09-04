Владельцы "Эвертона" ищут инвестора

Американские владельцы "Эвертона" из The Friedkin Group (TFG) ищут инвестора для своего клуба.

TFG, чья штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас, планирует сохранить контроль над "Эвертоном" и готова продать лишь небольшую долю акций, утверждает The Athletic.



TFG, которой также принадлежит "Рома", нужен стратегический партнер, чьи инвестиции обеспечат "Эвертону" дальнейшее развитие, потому что сама TFG не в состоянии оказать главному тренеру Дэвиду Мойесу должную поддержку.



"Эвертон" сильно критикуют за невыразительную летнюю трансферную кампанию, по итогам которой "ириски" лишь ослабили свою атаку, оставшись с единственным нападающим в лице Тьерно Барри.



"Эвертон" закрыл летнее окно в плюс, отразив прибыль в размере около 25 миллионов фунтов, однако у Мойеса теперь в наличии только 18 полевых игроков, что вызывает тревогу у болельщиков.



TFG завершила приобретение "Эвертона" в декабре 2024 у Фархада Мошири по сделке стоимостью свыше 400 млн. фунтов.



Глава TFG Дэн Фридкин, который является президентом "Эвертона", ни разу не посещал домашние матчи "ирисок" на "Гудисон Парк" или "Хилл Дикинсон", в отличие от "Ромы".