Эндо и Кьеза не попали в заявку "Ливерпуля" на Лигу Чемпионов

Полузащитник Ватару Эндо и вингер Федерико Кьеза остались вне заявки "Ливерпуля" на общий этап Лиги Чемпионов.

Эндо и Кьеза оба испытывают острый дефицит игровых минут на протяжении все своих карьер в "Ливерпуле", но все равно не покинули мерсисайдский клуб этим летом.



Кьеза пропустил оба первых матча нового сезона Премьер-Лиги из-за мышечной травмы, но должен возобновить полноценные тренировки в предстоящий международный перерыв.



В то же время Эндо, пропустивший три заключительных месяца прошлого сезона с повреждением лодыжки, оба первых матча новой кампании провел на скамейке запасных "Ливерпуля", так и ступив на футбольное поле.



Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола решил, что на общем этапе обойдется без Эндо и Кьезы, но отсутствующие с тяжелыми травмами Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике в заявку "красных" попали.



Добавим, "Ливерпуль" стартует на общем этапе Лиги Чемпионов домашним матчем против "Атлетико" в следующую среду.