"Эвертон" задумывается о приглашении Варди

"Эвертон" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Лестера" и сборной Англии Джеймс Варди.

В заключительный день летнего трансферного окна "Эвертон" продал Бету в "Фиорентину", собираясь взамен приобрести Фоларина Балогана из "Монако" за 40 миллионов фунтов.



Однако Балоган не прошел медобследование, после чего "Эвертон" успел заново договориться с "Монако", но в последний момент уже сам Фоларин отказался от перехода к "ирискам".



Также "Эвертон" успел сделать предложение по аренде Джошуа Зиркзее, но "Манчестер Юнайтед" ответил отказом.



Таким образом, "Эвертон" рискует минимум до января остаться с единственным нападающим в лице Тьерно Барри, и сложившаяся ситуация заставила мерсисайдский клуб обратить свой взор на рынок свободных агентов.



По информации talkSPORT, на радаре у "Эвертона" находится 39-летний Варди, чей контракт с "Кремонезе" истек в конце прошлого сезона, в котором Джейми забил семь голов за итальянский клуб.



Также "Эвертону" был предложен бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, у которого истек контракт с "Монтерреем". В своих 20 матчах за клуб из Мексики 30-летний француз забил единственный гол.