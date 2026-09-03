Каррагер считает, что Фернандес делает "Сити" главным конкурентом "Арсенала" в борьбе за титул Премьер-Лиги

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что приобретение полузащитника Энцо Фернандеса делает "Манчестер Сити" главным конкурентом "Арсенала" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

По словам Каррагера, он ожидал сильного сезона от "Челси", поскольку команде Хаби Алонсо не придется отвлекаться на еврокубки.



Однако в заключительный день летнего трансферного окна "Челси" продал Энцо Фернандеса в "Сити" за 125 миллионов фунтов, и это меняет расклады в чемпионской гонке для Каррагера.



"Думаю, Энцо Фернандес приближает "Манчестер Сити" к "Арсеналу" в борьбе за титул Премьер-Лиге и уж точно ставит их выше "Челси". Я и многие другие думали, что "Челси" проведет действительно хороший сезон благодаря отсутствию еврокубков и приходу нового тренера. Но они потеряли Энцо Фернандеса, который в последние два-три года был большим игроком для "Челси".



"У них ("Челси") всегда было пять или шесть игроков топ-уровня, но вокруг них — не густо. Теперь они лишились одного из них, причем он ушел в "Манчестер Сити". Теперь "Сити" выглядит гораздо сильнее и будет главным конкурентом "Арсенала", — цитирует Каррагера Football.London.