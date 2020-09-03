"Тоттенхэм" не заявил Ришарлисона на Премьер-Лигу

"Тоттенхэм" оставил Ришарлисона вне своей заявки на сезон Премьер-Лиги 2026/27.

На прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби сообщил, что Ришарлисон попросился на выход из клуба.



Существовали ожидания, что Ришарлисон вернется в "Эвертон", у которого он и был куплен за 60 миллионов фунтов летом 2022, однако эта сделка так и не была согласована до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге.



Тем не менее, в Турции и Саудовской Аравии трансферное окно еще открыто, и своим решением не заявлять Ришарлисона на Премьер-Лигу "Тоттенхэм" подталкивает 29-летнего бразильца к уходу из клуба.



Согласно слухам, Ришарлисон собирается перейти в "Трабзонспор", где сможет играть бок о бок с бывшим нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.



Однако по состоянию на четверг, сообщает ESPN, "Тоттенхэм" пока не получал официальных предложений по Ришарлисону.