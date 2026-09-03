Сарр, вероятно, останется в "Пэлас"

Нападающий Исмаила Сарр, вероятно, останется в "Кристал Пэлас" после того, как его переход в "Ливерпуль" был заблокирован.

Подписав Брадли Барколя из ПСЖ за 123 миллиона фунтов, "Ливерпуль" был готов пригласить еще одного атакующего игрока на исходе летнего трансферного окна и рассматривал Сарра своей целью.



Сарр был открыт к переходу в "Ливерпуль", однако "Пэлас" занял жесткую позицию по 28-летнему сенегальцу, который еще не сыграл ни минуты в этом сезоне из-за травмы паха.



Сарра также сватали в "Галатасарай" из Турции, где трансферное окно закрывается в пятницу, однако приход Рафаэла Леау из "Милана" закрывает эту возможность для Исмаилы.



"Как и в любой неприятной ситуации, время делает дело, и нам нужно дать ему это время. В первую очередь ему нужно восстановиться, потому что он был и есть травмирован".



"Он наш игрок, и мы рады этому. Конечно, ему нужно переварить случившееся, потому что многие игроки мечтают играть за такого рода клуб ("Ливерпуль"). У него была хорошая возможность, но в итоге этого не произошло".



"Если он хочет, чтобы так продолжалось, ему нужно провести хороший сезон за нас, как он это сделал в прошлом году. Мы знаем, что ему нужно время", — цитирует главного тренера "Пэлас" Пьера Сажа Evening Standard.