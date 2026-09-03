Гомес и Леони первыми покинут лазарет "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола поведал, что защитники Джо Гомес и Джованни Леони будут первыми, кто покинет лазарет.

К третьему в новом сезоне матче "Ливерпуль" подходит с пятью травмированными игроками, и если выздоровление Гомеса, Леони и Федерико Кьезы — дело ближайшего времени, то Конору Брэдли и Уго Экитике потребуется больше времени.



"Ближе всего Джо. Джо, наверное, начнет тренироваться с нами на следующей неделе. Время его восстановления после мышечной травмы более-менее соответствует нашим ожиданиям. Надеюсь, мы сможем задействовать его до международного перерыва. Скажем так".



"Думаю, следующим должен быть Джованни Леони. План в том, чтобы начать тренироваться в общей группе во время перерыва".



"Думаю, даже Феде должен быть доступен около этих дат, а Конор и особенно Уго вернутся позже", — цитирует Ираолу официальный веб-сайт "Ливерпуля".