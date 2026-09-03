Майк Дин рассказал об "играх", в которые он играл в матчах Премьер-Лиги

Бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин рассказал об "играх", в которые он играл с сам с собой, когда обслуживал матчи.

С 2000 и до завершения своей карьеры в 2022 году Дин обслужил 553 матча в Премьер-Лиге, показав рекордные 113 красных карточек.



В свежем подкасте Джейми Варди Having A Party Дин признался, что иногда "играл в игры ради смеха". Например, Майк устраивал себе "челленджи", подолгу не давая свисток или не покидая центральный круг.



"Раньше мы говорили: "Итак, начинаем? Посмотрим, сколько мы сможем продержаться без того, чтобы дать свисток". Мы делали это несколько раз в Премьер-Лиге — до VAR, разумеется. 20-25 минут без того, чтобы дать свисток. Несколько раз ты просто говорил: "Продолжаем, продолжаем, продолжаем".



"Еще одна вещь, которую я делал в Премьер-Лиге, заключается в том, что я стоял в центральном круге и смотрел, сколько времени смогу там провести, прежде чем мне придется его покинуть. Я так просто шутил".



"Я своего рода бегал по кругу — вроде как двигался, но не выходил за пределы. В одном матче я не покидал центральный круг около 15 минут".



"Нужно уметь получать удовольствие", — цитирует Дина The Athletic.