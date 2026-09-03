"Халл" осудил расистские оскорбления Ваза

"Халл" осудил "отвратительные расистские оскорбления, которым подвергся новичок клуба Робиньо Ваз.

В заключительный день летнего трансферного окна "Халл" арендовал Ваза у "Ромы" до конца сезона, опубликовав изображение 19-летнего француза в социальной сети X.



Яркий образ Ваза пришелся не всем по нраву, и сообщение в официальном аккаунте "Халла" собрало ряд оскорбительных комментариев.



"Халл" уже удалил это сообщение и обратился к полиции Хамберсайда и прочим структурам, чтобы установить личности людей, оскорбивших Ваза, и привлечь их к ответственности.



Добавим, что арендное соглашение по Вазу, забившему один гол в прошлом сезоне Серии А, предусматривает опцию выкупа, поэтому Робиньо может остаться в "Халле", если хорошо себя проявит.



