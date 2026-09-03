"Сити" отправил Эчеверри в "Бенфику"

"Манчестер Сити" отправил атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри в аренду в португальскую "Бенфику".

Эчеверри подписал контракт с "Сити" в январе 2024, но прибыл в Манчестер из "Ривер Плейт" только год спустя.



Эчеверри дебютировал за "Сити" в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в 2025 году, а также запомнился своим голом в матче клубного Чемпионата Мира против "Аль-Айна".



В прошлом сезоне Эчеверри побывал в "Байере" и затем "Жироне" на правах аренды, а теперь 20-летний аргентинец был отправлен в "Бенфику" до конца кампании 2026/27.